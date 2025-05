VENEZIA (ITALPRESS) – “Turisti e residenti di Venezia e delle spiagge hanno il diritto di trascorrere in tranquillità e serenità, di vivere nel miglior modo le vacanze e il periodo estivo. Bene ha fatto il Prefetto di Venezia Darco Pellos a replicare da giugno le zone rosse a Venezia e sulle spiagge del litorale, segnatamente Jesolo e Chioggia”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito alla decisione del prefetto di Venezia di rafforzare i controlli nel periodo estivo in alcune località principe delle vacanze estive. “Bisogna tenere lontani da turisti e residenti – aggiunge Zaia – malintenzionati di ogni genere, spacciatori, rissosi, borseggiatori, bevitori seriali, gang o baby gang di ogni tipo. Si otterrà così un maggior presidio del territorio e maggiore sicurezza per i frequentatori delle località e per chi ci vive”.

“Non dimentichiamo – conclude Zaia – che ne va anche della nostra immagine turistica complessiva che rischia di ricevere colpi durissimi da eventi di tipo violento o criminoso. E oramai sappiamo come funziona: in poche ore la brutta notizia rimbalza in tutto il mondo via social e mette così a rischio le scelte di vacanza ancora da fare e il lavoro dei nostri bravi operatori di ogni comparto”.

