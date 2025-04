Zaia ai funerali di Gentilini “Un addio col cuore colmo di dolore”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Domani daremo l’ultimo saluto a Giancarlo Gentilini, con il cuore colmo di dolore e di riconoscenza per un uomo, un amministratore, e per me un caro amico e maestro, che entra nella storia di Treviso, ma non solo, perché con Gentilini cambiò radicalmente il modo di fare amministrazione sul territorio in generale, con le necessità della gente sempre in primissimo piano”.

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che, nella chiesa di San Nicolò, parteciperà ai funerali dello “storico” sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, scomparso all’età di 93 anni. “L’ho conosciuto nel 1993 – ricorda Zaia – ed è nata un’irripetibile esperienza comune. Negli anni che abbiamo vissuto, lui primo cittadino di Treviso, ed io al vertice della provincia fino al 2005, si è cementata una fortissima intesa. Abbiamo condiviso una grande passione civile, l’impegno e l’ansia del cambiamento, la visione di un Veneto portato fuori dalle secche in cui lo aveva relegato la vecchia politica dei palazzi. Ha reso quegli anni indimenticabili; mi mancherà e, sono certo, mancherà a tanti”.

“È passato alla storia con il soprannome di ‘sceriffo’ ma, nel suo caso, il termine era molto riduttivo. È stato un uomo delle istituzioni – prosegue Zaia – prima ancora che un politico, un grande amministratore pubblico che negli anni della fine della prima repubblica ha saputo cogliere e intercettare i sentimenti della gente, di quello che chiamava ‘il mio popolo’, e grazie a questa dote come pochi altri ha saputo dare una risposta di buon governo a una città e diventare un modello per generazioni di sindaci in tante parti d’Italia”.

“Ci sentivamo spesso – conclude il Governatore – e immancabilmente il 3 agosto per il suo compleanno. Ad ogni telefonata la voce è rimasta squillante e stentorea ed i suoi pensieri indirizzati al bene della città. Ora che è mancato non sarà più la stessa cosa”.

