VENEZIA (ITALPRESS) – “Le reti di nuova generazione rappresentano oramai un fattore imprescindibile di competitività delle imprese e dei territori, di attrazione degli investimenti e dei talenti, di efficienza della pubblica amministrazione e di facilitazione per cittadini e famiglie. Questo appuntamento, a Treviso, ha come obiettivo quello di fissare i punti chiave per la crescita dei nostri territori, affinchè il Veneto possa diventare un riferimento anche per le altre regioni. Una best practice che vede protagonisti il mondo delle istituzioni e quello delle aziende private, per intercettare nuovi investimenti e mettere a terra progetti in linea con i nuovi scenari che ci attendono sul fronte delle connessioni super veloci”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, annuncia gli “Stati Generali della Fibra Ottica”, che si terranno a Treviso ad H-Farm (località Cà Tron) il 25 e il 26 settembre 2023. Due giornate di incontri istituzionali per approfondire con speaker di caratura nazionale ed internazionale le diverse dimensioni del ruolo delle reti di connessione veloci, organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con Open Fiber e H-Farm.

“Affronteremo il tema della diffusione e dell’utilizzo delle reti veloci, approfondiremo i trend e gli sviluppi futuri che ci attendono sul fronte dell’utilizzo della fibra ottica ed entreremo nel dettaglio dei vantaggi e delle opportunità delle nuove connessioni super veloci per imprese, pubblica amministrazione e famiglie – prosegue il Governatore del Veneto -. Sarà a tutti gli effetti un grande evento di confronto in cui condivideremo soluzioni innovative per favorire lo sviluppo del Paese, sfruttando anche la fondamentale leva dei fondi del PNRR e della Programmazione europea”.

Fra gli ospiti sono attesi il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Presidente di Anci nazionale, Antonio Decaro, il Presidente di Confindustria Nazionale, Carlo Bonomi e quello del Veneto, Enrico Carraro, il Presidente di Open Fiber, Paolo Ciocca, e l’amministratore delegato, Mario Rossetti, il Consigliere di AGCOM, Massimiliano Capitanio.

Al termine dell’evento, martedì 26 settembre 2023 alle ore 15, sarà firmato tra la Regione del Veneto e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un “Addendum al Piano Banda Ultra Larga in Veneto Aree Bianche”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).