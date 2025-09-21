Zaia a Pontida “Chiedere un candidato della Lega in Veneto non è lesa maestà”

PONTIDA (BERGAMO) (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto grandi cose e siamo sempre stati sugli scudi, non da ultimo la grande parte delle olimpiadi assieme ad Attilio Fontana e Maurizio Fugatti. Se la Lega chiede che il candidato presidente del Veneto sia ancora un leghista, non è un’azione di lesa maestà per la maggioranza ma una legittima richiesta per dare continuità alla nostra amministrazione”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dal palco del raduno della Lega, a Pontida.

“È vero che esiste una questione meridionale, ma è altrettanto vero che in questo paese esiste anche una questione settentrionale. Io penso che dovremmo coniugare queste due istanze. Penso che questo paese ha soprattutto una via d’uscita, quella dell’autonomia. Non è vero che l’autonomia fa male al sud, ma è altrettanto vero che le riforme dell’autonomia, del federalismo e del federalismo fiscale questo paese le deve affrontare. Il federalismo deve lambire tutto questo paese”, ha aggiunto sul tema dell’autonomia.

