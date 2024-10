VENEZIA (ITALPRESS) – “Il Veneto non poteva mancare all’appuntamento italiano di punta per la comunità spaziale globale, che riunisce istituzioni, ricercatori, aziende e professionisti per discutere gli sviluppi nella scienza, esplorazione e tecnologia spaziale, nonchè le loro applicazioni e implicazioni. La partecipazione di importanti agenzie spaziali, come la NASA, sottolinea l’importanza dell’International Astronautical Congress (IAC), evento in cui verranno trattati temi come l’esplorazione sostenibile della Luna e di Marte, l’osservazione della Terra per monitorare i cambiamenti climatici e l’uso di intelligenza artificiale e robotica nello spazio”. Con queste parole il presidente del Veneto, Luca Zaia, rende nota la partecipazione della Regione e della Rete Innovativa Regionale Aerospaziale “AIR – Aerospace Innovation and Research” alla 75^ edizione dell’International Astronautical Congress (IAC), in programma a Milano fino al 18 ottobre. L’evento, organizzato dall’IAF (Federazione Astronautica Internazionale) insieme all’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (AIDAA), è co-ospitato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e da Leonardo, e torna in Italia per la quarta volta, dopo le edizioni di Roma, Torino.

“L’attenzione crescente verso queste nuove frontiere conferma l’intuizione che come Regione abbiamo avuto, sostenendo non solo la nascita di una Rete Innovativa Regionale Aerospaziale, la ‘AIR – Aerospace Innovation and Research’, ma lanciando anche un nostro momento di incontro e scambio di conoscenze, Space Meetings Veneto. Una intuizione frutto di relazioni tra aziende, università e istituzioni governative, che consolidando l’immagine del Veneto e delle sue eccellenze industriali nell’ambito della ricerca e dell’innovazione spaziale. E quale occasione migliore dello IAC per esibire questo connubio pubblico-privato in modo unitario e sistemico” aggiunge Zaia.

“Il Veneto, in questa prestigiosa vetrina internazionale, presenta alle primarie aziende e agenzie spaziali mondiali le proprie eccellenze industriali nel settore della Space Economy, contribuendo attivamente alla crescita di un settore che sta diventando strategico per il futuro del nostro territorio – prosegue il Governatore -. Il Veneto, infatti, è tra le regioni italiane leader nello sviluppo della filiera aerospaziale, e crediamo fermamente che lo spazio rappresenti un’opportunità importante per la crescita economica, oltre ad essere fonte di valore per le generazioni future. Lo IAC si conferma, dunque, l’occasione giusta per presentare la terza edizione di Space Meeting Veneto 2025, che si terrà a Venezia dal 20 al 22 maggio 2025, e raccogliere idee e suggestioni per la prossima edizione della challenge Veneto Stars, rivolta ai giovani innovatori europei”.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

(ITALPRESS).