Zaia “A giugno e luglio 84 mila veicoli al giorno sulla Pedemontana Veneta”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Giugno e luglio 2025 hanno segnato due mesi consecutivi da record per la Superstrada Pedemontana Veneta, confermando il trend di crescita costante dell’infrastruttura. Analizzando i dati di traffico con l’indice più tecnico, il TGM Traffico Medio Giornaliero, possiamo osservare come il valore del TGM ha registrato 22.885 veicoli/giorno a giugno, saliti ai 23.628 di luglio, con una crescita mensile del +3,2% e un incremento del +9,4% rispetto a maggio 2025”. Lo comunica il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “È il terzo mese consecutivo in cui viene superato il record assoluto di traffico – spiega il Presidente -. A giugno abbiamo registrato il picco storico per la Pedemontana di 84.449 transiti di veicoli in un solo giorno (venerdì 20), mentre a luglio, in più giornate, si sono superati gli 80.000 accessi, con conferme importanti anche nei fine settimana. Un dato che fotografa l’efficacia di un’infrastruttura moderna, veloce, sicura e realmente utile al territorio. Seguiamo questo trend con soddisfazione, consapevoli di dare risposte concrete a tanti utenti: la Pedemontana cresce, mese dopo mese”.

Nel dettaglio, a giugno i veicoli leggeri hanno totalizzato un TGM di 16.537 veicoli/giorno (+7,3% su maggio), saliti a 16.849 a luglio (+1,9% su giugno), valori mai raggiunti dalla messa in esercizio. Anche i veicoli pesanti hanno segnato nuovi massimi: 6.348 veicoli/giorno a giugno (record da ottobre 2024), cresciuti a 6.779 a luglio (+6,8%). Il trend positivo trova conferma anche negli introiti: il 20 giugno, giorno del record assoluto, sono stati incassati 525.300 euro, con oltre il 40% dai mezzi pesanti. I dati giornalieri confermano un trend costante di crescita: nei giorni feriali si superano regolarmente i 70.000 passaggi; a giugno, ogni venerdì e giovedì 19 sono stati oltre 80.000, mentre a luglio ciò è avvenuto il 16 e 17, con picchi nei weekend come quello di sabato 19 luglio (58.261 transiti). L’unico giorno sotto i 50.000 nel bimestre è stato domenica 8 giugno (49.734). “Solo nei primi sette mesi del 2025 l’aumento è stato del 20%, – spiega il Presidente – passando da 19.697 veicoli/giorno a febbraio agli attuali 23.628. In due anni il traffico medio giornaliero è cresciuto del +141%, da 8.944 veicoli/giorno del gennaio 2023 agli oltre 21.600 di maggio 2025″.

La Pedemontana Veneta contribuisce inoltre ad alleggerire il traffico dell’autostrada A4, una delle arterie più congestionate d’Italia. “Senza la SPV – evidenzia Zaia – oltre 70.000 veicoli al giorno si riverserebbero sulla A4, con gravi criticità per viabilità e sicurezza. Porta sviluppo a un territorio prima difficilmente raggiungibile, con la viabilità ordinaria. Toglie i camion dalle strade che attraversano i centri abitati. Oggi cittadini e imprese dispongono di un’alternativa affidabile per collegamenti Est-Ovest rapidi, sicuri e fluidi”.

