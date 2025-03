Yemen, nuova ondata di attacchi aerei statunitensi

ROMA (ITALPRESS) – I media Houthi riferiscono di una nuova ondata di attacchi aerei statunitensi in tutto lo Yemen, compresi i quartieri della capitale Sanaa controllata dai ribelli.

Secondo la Tv Al-Masirah di proprietà degli Houthi, sono stati effettuati almeno 19 attacchi dalle prime ore di questa mattina. L’entità dei danni e delle possibili vittime non è immediatamente chiara, sebbene il numero di attacchi sia apparso particolarmente intenso rispetto agli altri giorni della campagna iniziata il 15 marzo.

I primi rapporti degli Houthi hanno descritto almeno sette persone ferite negli attacchi a Sanaa questa mattina. Altri attacchi hanno colpito la città portuale di Hodeida sul Mar Rosso, la roccaforte del gruppo sostenuto dall’Iran di Saada e nei governatorati di al-Jawf, Amran e Marib dello Yemen.

Gli Houthi non hanno immediatamente riconosciuto cosa fosse stato preso di mira in quei siti, a parte l’aeroporto internazionale di Sanaa, che è utilizzato sia per il traffico civile che militare.

I quartieri della capitale ospitano anche siti militari e di intelligence, oltre ad essere affollati di civili. Altre aree colpite includono terreni montuosi a nord di Sanaa ad Amran, dove si ritiene ci siano campi militari e altre installazioni.

La rete di notizie satellitari Al-Masirah parla delle reti di comunicazione interrotte dopo gli attacchi.

