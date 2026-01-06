Yemen, Farnesina: per i turisti bloccati domani il primo volo diretto verso Gedda

ROMA (ITALPRESS) – La Farnesina rende noto che la compagnia aerea yemenita ha accettato di predisporre domani un primo volo, con destinazione Gedda, in Arabia Saudita, per iniziare a risolvere il blocco dei voli nell’isola di Socotra. Sono oltre 80 gli italiani bloccati da giorni a Socotra, isola dell’Oceano Indiano appartenente allo Yemen.

La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Riad, competente per lo Yemen, “continua a tenere i contatti con i turisti italiani coinvolti e sta premendo sulle autorità e sulle compagnie aree regionali per predisporre nuovi voli, mantenendo aperto lo spazio aereo”. Dal 2018 Socotra si trova sotto il controllo del “Consiglio Transitorio del Sud (STC)”, gruppo separatista appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti e in contrasto con il governo yemenita internazionalmente riconosciuto, sostenuto dall’Arabia Saudita.

Gli scontri tra STC e forze governative hanno comportato anche la chiusura dello spazio aereo sopra Socotra dal 1 gennaio, bloccando il rientro di oltre 400 turisti stranieri, continua la nota della Farnesina, ricordando che “il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina riporta come i viaggi in Yemen, compresa l’isola di Socotra, siano assolutamente sconsigliati”.

“In qualità di rappresentante dell’Associazione di Amicizia Italo-Yemenita, desidero esprimere il mio apprezzamento per l’annuncio di Yemenia Airways relativo all’avvio dei voli diretti tra l’isola di Socotra e Jeddah, un passo importante che contribuisce a risolvere una situazione umanamente e logisticamente complessa”. Lo afferma Arhab al Sarhi, rappresentante dell’Associazione di amicizia Italia-Yemen, in un colloquio con Italpress, sulla vicenda dei turisti italiani rimasti bloccati sull’isola di Socotra a causa della crisi nel sud del paese arabo. “Nel corso degli ultimi giorni – prosegue al Sarhi – ho seguito personalmente, insieme ad altri interlocutori istituzionali, il dossier riguardante i turisti italiani rimasti bloccati sull’isola di Socotra a causa delle difficoltà operative e della sospensione dei collegamenti aerei regolari. Il nostro impegno si è concentrato sul coordinamento con le autorità competenti, sul dialogo con la compagnia aerea nazionale e sul contatto costante con il governo, al fine di garantire una soluzione sicura e dignitosa”.

“L’operazione prevista con il primo volo diretto rappresenta un risultato concreto di questi sforzi congiunti e conferma l’importanza della cooperazione internazionale e del ruolo della diplomazia informale nel gestire situazioni di emergenza che coinvolgono cittadini stranieri”, aggiunge. Arhab al Sarhi ribadisce quindi “l’impegno personale nel continuare a lavorare per la tutela dei cittadini italiani in Yemen e per il rafforzamento dei rapporti tra Italia e Yemen”.

