Wursterova “Slovacchia ha posizione strategica per gli investimenti”

ROMA (ITALPRESS) - La Slovacchia si trova in una posizione geografica situata “nel cuore dell’Europa” e dunque strategica per chi vuole operare degli investimenti. Lo ha dichiarato l’ambasciatrice slovacca in Italia, Karla Wursterova, intervistata dall’agenzia Italpress. La diplomatica ha ricordato i numerosi investimenti italiani, che possono contare anche su una forza lavoro qualificata e un’economia aperta alle innovazioni e alla sostenibilità. lcr/sat/azn