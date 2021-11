GUADALAJARA (MESSICO) (ITALPRESS) – Anna Kontaveit raggiunge Garbine Muguruza e si contenderà con la spagnola il titolo delle WTA Finals (5 milioni di dollari di montepremi) in corso sul cemento all’aperto dell’AKRON Tennis Stadium nel Pan American Tennis Center di Guadalajara, in Messico. L’estone, numero 8 del tabellone e del ranking, nella notte italiana ha battuto in semifinale la greca Maria Sakkari, n.6 WTA e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3. Ieri sera, invece, Gabine Muguruza (6) ha vinto il derby spagnolo con Paula Badosa (7) con un duplice 6-3.

(ITALPRESS).