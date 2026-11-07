INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Colpo di scena alle Wta Finals che scatteranno domani a Indian Wells. La numero uno del mondo Elena Rybakina, che avrebbe dovuto esordire nella giornata inaugurale contro Linda Noskova, non ci sarà. È stata la stessa kazaka ad annunciare il forfait: “Ho disputato una stagione incredibile, ma il mio corpo semplicemente non è fisicamente pronto per affrontare questa competizione. Trascorrerò un po’ di tempo a casa per riposarmi e recuperare, poi mi preparerò per il 2027”, le parole della Rybakina che già a fine ottobre era stata costretta a rinunciare al Wta 500 di Tokyo a causa di un infortunio al collo.

Al posto della numero uno del mondo viene così ripescata Marta Kostyuk, che va a completare il gruppo che comprende anche Coco Gauff, Jessica Pegula e Linda Noskova. Nell’altro girone figurano Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Elina Svitolina e Karolina Muchova. Per Rybakina resta comunque la soddisfazione di un 2026 che l’ha vista vincere Australian Open e Us Open e, soprattutto, scalzare la Sabalenka dal trono mondiale.

– Foto Ipa Agency –

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