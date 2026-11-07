Wta Finals, forfait della numero uno al mondo Rybakina: ripescata Kostyuk

IPA88468826 - Elena Rybakina competes in the women's singles championship match of the 2026 US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing New York on September 12, 2026. (Photo by Andrew Schwartz)//SCHWARTZANDREW_OPFN7483/Credit:Andrew Schwartz/SIPA/2609130801

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Colpo di scena alle Wta Finals che scatteranno domani a Indian Wells. La numero uno del mondo Elena Rybakina, che avrebbe dovuto esordire nella giornata inaugurale contro Linda Noskova, non ci sarà. È stata la stessa kazaka ad annunciare il forfait: “Ho disputato una stagione incredibile, ma il mio corpo semplicemente non è fisicamente pronto per affrontare questa competizione. Trascorrerò un po’ di tempo a casa per riposarmi e recuperare, poi mi preparerò per il 2027”, le parole della Rybakina che già a fine ottobre era stata costretta a rinunciare al Wta 500 di Tokyo a causa di un infortunio al collo.

Al posto della numero uno del mondo viene così ripescata Marta Kostyuk, che va a completare il gruppo che comprende anche Coco Gauff, Jessica Pegula e Linda Noskova. Nell’altro girone figurano Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Elina Svitolina e Karolina Muchova. Per Rybakina resta comunque la soddisfazione di un 2026 che l’ha vista vincere Australian Open e Us Open e, soprattutto, scalzare la Sabalenka dal trono mondiale.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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