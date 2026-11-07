LUSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Marc Marquez vince la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo della Ducati precede al traguardo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e l’altro iberico Jorge Martin (Aprilia), a podio a 14 giorni dalla frattura del polso destro rimediata a Phillip Island. Cadute per Marco Bezzecchi (Aprilia), andato giù in un contatto con Marquez non sanzionato dalla direzione gara, e Francesco Bagnaia (Ducati), speronato da Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e al centro medico in attesa di indicazioni dopo la brutta caduta causata dallo spagnolo della Gresini.

Con la vittoria della Sprint Marquez ha l’aritmetica opportunità di chiudere i conti per il Mondiale: in caso di successo nella gara lunga e 0 punti di Martin sarebbe campione del mondo per l’ottava volta in carriera nella classe regina.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 18’46″450

2. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 0″862

3. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 1″519

4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 2″700

5. Johann Zarco (Fra) Honda a 3″720

6. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 4″664

7. Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 4″858

8. Enea Bastianini (Ita) Ktm a 5″582

9. Iker Lecuona (Esp) Ducati a 8″082

10. Diogo Moreira (Bra) Honda a 9″220

CLASSIFICA MONDIALE

1. Marc Marquez (Esp) 411 punti

2. Jorge Martin (Esp) 362

3. Marco Bezzecchi (Ita) 332

4. Pedro Acosta (Esp) 299

5. Ai Ogura (Jpn) 281

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) 274

7. Raul Fernandez (Esp) 242

8. Alex Marquez (Esp) 197

9. Francesco Bagnaia (Ita) 173

10. Enea Bastianini (Ita) 136

BEZZECCHI IN POLE

Marco Bezzecchi (Aprilia) conquista la pole position nel Gran Premio del Qatar, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese ferma il cronometro sul tempo di 1’50″028 e precede di 0″266 il leader della classifica iridata, lo spagnolo Marc Marquez (Ducati).

Terzo a 0″299 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), mentre in seconda fila c’è Francesco Bagnaia (Ducati), quinto in mezzo alle due Aprilia Trackhouse dello spagnolo Raul Fernandez e del giapponese Ai Ogura, rispettivamente quarto e sesto. Indietro lo spagnolo Jorge Martin (Aprilia), che scatterà dall’11esima casella.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’50″028

alla velocità media di 176.0 km/h

2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’50″294

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’50″327

2^ fila

4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’50″457

5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’50″592

6. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1’50″596

3^ fila

7. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’50″735

8. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’50″872

9. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’50″890

4^ fila

10. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1’51″001

11. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’51″064

12. Brad Binder (Rsa) Ktm in 1’51″904

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).