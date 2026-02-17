Wta Dubai, Paolini battuta in due set all’esordio da Eala

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini esce di scena al debutto nel “Duty Free Tennis Championships”, secondo torneo WTA 10000 in stagione dotato di un montepremi complessivo di 4.088.221 dollari, che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 30enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e sesta favorita del seeding, reduce dalla repentina eliminazione a Doha per mano di Sakkari e in gara direttamente al secondo turno, si arrende in due set alla mancina filippina Alexandra Eala, n.47 WTA, vincente in due set con il punteggio di 6-1 7-6(5), maturato in un’ora e 41 minuti di gioco. Eala agli ottavi se la vedrà con la rumena Sorana Cirstea, n.32 WTA, che un paio di settimane fa ha conquistato a Cluj-Napoca il suo quarto trofeo WTA, protagonista al secondo turno dell’eliminazione per 6-1 6-4 della ceca Linda Noskova, n.14 WTA e decima testa di serie.

