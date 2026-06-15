ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha completato la 76esima settimana da numero 1 del mondo in carriera. Il fuoriclasse altoatesino, in attesa di rientrare a Wimbledon dopo la sofferta eliminazione al secondo turno del Roland Garros, guida la classifica Atp sempre davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e al tedesco Alexander Zverev, trionfatore a Parigi in finale su Flavio Cobolli, stabile in decima piazza. Un solo cambiamento nella top 10: il russo Daniil Medvedev scavalca al settimo posto il serbo Novak Djokovic, ottavo.

Otto i top 100 azzurri nel ranking: risalgono di un gradino Lorenzo Musetti, 15esimo, e Luciano Darderi, 17esimo, ma il movimento più significativo lo ha compiuto Mattia Bellucci, che ha guadagnato quattro posizioni grazie al quarto di finale a Stoccarda, il suo primo sull’erba. Il lombardo è ora 74esimo. Best ranking di Federico Cinà (n. 181, +4) grazie alla semifinale al Challenger di Bratislava, debutta in top 300 Filippo Romano (298, +57), semifinalista al Challenger di Ilkley.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 13.500 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 9.960 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 7.190 (–)

4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.390 (–)

5. Ben Shelton (Usa) 4.070 (–)

6. Alex De Minaur (Aus) 4.060 (–)

7. Daniil Medvedev (Rus) 3.760 (+1)

8. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (-1)

9. Taylor Fritz (Usa) 3.635 (–)

10. Flavio Cobolli (Ita) 3.540 (–)

Così gli altri italiani:

15. Lorenzo Musetti 2.315 (+1)

17. Luciano Darderi 2.300 (+1)

34. Matteo Arnaldi 1.336 (–)

49. Matteo Berrettini 985 (-1)

65. Lorenzo Sonego 855 (+1)

74. Mattia Bellucci 777 (+4)

124. Francesco Maestrelli 496 (+2)

132. Stefano Travaglia 462 (+2)

PAOLINI SI CONFERMA N.14 DELLA CLASSIFICA WTA, COMANDA SEMPRE SABALENKA

Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla Wta dopo la conclusione dei primi tornei sull’erba, il WTA 500 del Queen’s di Londra ed il “250” di s’-Hertogenbosch. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita quattro settimane fa dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), è stabile in 14esima posizione. Alle sue spalle, scende cinque gradini Elisabetta Cocciaretto, ora 46esima. Grazie alla finale nel WTA 125 di Modena ne risale invece ventuno Lucia Bronzetti, uscita lo scorso fine ottobre dalla top cento, che si assesta al numero 121. Tre posti in meno per Lisa Pigato, 135esima, perde quattro posizioni la 18enne romana Tyra Caterina Grant 161esima. Una sola variazione nella top ten mondiale. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per l’87esima settimana consecutiva (la 95esima complessiva): la 28enne di Minsk mantiene 947 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, che conferma il “best ranking”. Sul terzo gradino del podio, stabile la polacca Iga Swiatek.

La 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, precede la statunitense Jessica Pegula, quarta, mentre in quinta posizione risale la 19enne russa Mirra Andreeva, che eguaglia il “best ranking” siglato a luglio dello scorso anno, scavalcando l’americana Amanda Anisimova, che scende al sesto posto. Stabile in settima posizione la terza statunitense in top ten, Coco Gauff, che precede l’ucraina Elina Svitolina, ottava, la canadese Victoria Mboko, nona, e la ceca Karolina Muchova, decima, che chiude l’elite mondiale.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Aryna Sabalenka (Blr) 9.090 (–)

2. Elena Rybakina (Kaz) 8.143 (–)

3. Iga Swiatek (Pol) 6.733 (–)

4. Jessica Pegula (Usa) 6.056 (–)

5. Mirra Andreeva (Rus) 5.751 (+1)

6. Amanda Anisimova (Usa) 5.631 (-1)

7. Coco Gauff (Usa) 4.879 (–)

8. Elina Svitolina (Ukr) 4.315 (–)

9. Victoria Mboko (Can) 3.670 (–)

10. Karolina Muchova (Cze) 3.388 (–)

Così le italiane:

14. Jasmine Paolini 2.617 (–)

46. Elisabetta Cocciaretto 1.192 (-5)

126. Lucia Bronzetti 606 (+21)

135. Lisa Pigato 570 (-3)

161. Tyra Caterina Grant 466 (-4)

163. Lucrezia Stefanini 463 (+6)

168. Nuria Brancaccio 456 (+9)

219. Jennifer Ruggeri 340 (-6)

265. Samira De Stefano 268 (-2)

266. Jessica Pieri 267 (-2)

– Foto IPA Agency –

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