Wta Doha, Cocciaretto batte Li e vola ai quarti

ROMA (ITALPRESS) – Continua la corsa di Elisabetta Cocciaretto a Doha. L’azzurra è approdata ai quarti di finale del “Qatar TotalEnergies Open”, primo torneo Wta 1000 della stagione, in scena sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex (con montepremi totale pari a 4.088.211 dollari). La 25enne marchigiana, numero 57 del mondo, ripescata nel main draw come “lucky loser” ha sconfitto agli ottavi di finale la statunitense Ann Li, numero 41 del ranking internazionale, con il punteggio di 7-6 (5) 5-7 6-4.

Brutto l’inizio del match per la 25enne di Ancona, che si è ritrovata sotto per 5-2 e che ha annullato quattro set point all’avversaria sul 3-5. Buona, quindi, la reazione di Cocciaretto, abile a chiudere il primo parziale conquistando 5 game di fila. Lottata pure la seconda frazione, dove conduceva per 5-3 l’azzurra, prima di perdere quattro giochi di fila. Nell’ultimo set, quindi, l’italiana dopo un piccolo calo, è stata brava a rimontare dal 4-2 in favore della rivale e a chiudere a braccia alzate la lunga e stancante sfida odierna.

Ai quarti ora la tennista italiana affronterà la lettone Jelena Ostapenko, 24 del mondo, vincitrice oggi contro la colombiana Camila Osorio con l’inequivocabile punteggio di 6-3 6-1. Per Cocciaretto si tratta di una prima volta. Mai l’azzurra fino a oggi aveva raggiunto i quarti di finale in un torneo 1000. Fra l’italiana e la lettone Ostapenko un solo precedente, datato 2024, vinto sull’erba di Birmingham dalla tennista di Ancona.

Raggiante Cocciaretto al termine del match: “E’ un buon risultato ma non è ancora finita. Penso soprattutto a migliorarmi e a mantenere un buon livello in campo e fuori”, ha detto a caldo. “Sono arrivata qui con la consapevolezza di voler giocare più partite di questo livello. Ho cercato di dare il meglio e di pensare match dopo match, indipendentemente dal turno e dall’avversaria. Ieri ho giocato una partita incredibile (Contro Coco Gauff, ndr.); oggi sapevo che sarebbe stata dura. Le condizioni, essendo il primo match su un campo diverso, non erano le stesse. Averla portata a casa significa che sto raggiungendo un buon livello”, ha spiegato. Ora la attende Jelena Ostapenko, due volte finalista in questo torneo. “Sarà un match difficile. Lei è una grandissima giocatrice e qui si trova molto bene. Cercherò di godermela”, ha concluso Cocciaretto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).