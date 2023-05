CAGLIARI (ITALPRESS) – Fantastico bis, dopo la vittoria del 2022, per Georgia Taylor Brown nella tappa italiana delle World Triathlon Championship Series, con l’azzurra Verena Steinhauser che ha sfiorato il piazzamento tra le prime dieci, concludendo comunque la prova con un eccellente undicesimo posto. L’altra azzurra, Ilaria Zane, si è invece piazzata in 22sima posizione.

La britannica Georgia Taylor-Brown è stata sempre protagonista della gara, fin dall’avvio della frazione ciclistica, quando è andata in fuga con un gruppetto del quale facevano parte la francese Emma Lombardi (seconda sul traguardo), le statunitensi Taylor Spivey (terza alla fine) e Summer Rappaport, l’olandese Maya Kingma e la brasiliana Vittoria Lopes.

Il sestetto ha progressivamente incrementato il proprio vantaggio sul gruppo delle inseguitrici, nel quale erano inserite le azzurre Verena Steinhauser ed Ilaria Zane.

Lasciate le bici, la vincitrice e la seconda classifica sono andate via in coppia, con la Rappaport in terza posizione, ma che ha poi via via perso terreno e, nel secondo giro di corsa, è stata scavalcata da Taylor Spivey.

Nella tornata conclusiva, poi, la britannica ha decisamente rotto gli indugi, ha staccato la francese ed andata a vincere in solitudine.

– foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]