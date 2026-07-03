SIENA (ITALPRESS) – La contrada dell’Aquila ha vinto il Palio di Siena della Madonna di Provenzano 2026, rinviato da ieri a oggi per l’impraticabilità della pista in tufo di piazza del Campo per le avverse condizioni meteo.
L’Aquila non vinceva il palio dal 3 luglio del 1992. A firmare il successo odierno, con una gara condotta dall’inizio alla fine, il cavallo Diodoro AA, di Ilaria Bisconti, allenato da Giovanni Atzeni, detto Tittia, alla dodicesima vittoria nel palio.
Al secondo posto, staccata, la contrada della Civetta (disturbata dal cavallo scosso della Giraffa) con fantino Giuseppe Zedde, detto Gingillo, e col cavallo Viso d’Angelo, di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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