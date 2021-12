Wizz Air ha annunciato che oltre il 90% dei membri del suo equipaggio italiano risulta vaccinato. Una notizia che giunge a seguito della scadenza fissata al 1 dicembre e che ha richiesto a tutto l’equipaggio, di volo e di cabina, di essere vaccinato – o regolarmente testato a proprie spese – ad eccezione di tutti coloro che sono recentemente guariti dal Covid-19. I membri dell’equipaggio non vaccinati che possono presentare un’esenzione per ragioni mediche, potranno effettuare test antigenici/PCR regolarmente. Johan Eidhagen, Chief People Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo felici di annunciare che il 90% del nostro equipaggio di volo e cabina si sia già vaccinato. All’inizio della pandemia, abbiamo guidato il settore con le nostre severe norme in fatto di sicurezza e salute, in quanto comprendiamo in toto la responsabilità di proteggere sia i passeggeri che l’equipaggio di bordo mitigando i rischi del Covid-19, e riconosciamo il ruolo cruciale che i vaccini giocano in questo”.

(ITALPRESS).