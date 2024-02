ROMA (ITALPRESS) – L’Italia è pronta ad ospitare i Mondiali di Winter Triathlon. Dal 23 al 25 febbraio, a Pragelato, si terranno infatti le massime rassegne di winter triathlon – che prevede corsa, bici e sci di fondo – e duathlon (corsa e sci di fondo) invernale sulla pista dei Giochi Olimpici di Torino 2006. “Se fossi un appassionato di triathlon sarei felice che una disciplina tradizionalmente estiva abbia la sua massima espressione dove si sono svolte olimpiadi invernali, che è esattamente quello che il Cio raccomanda ogni giorno della nostra vita”, ha ricordato Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la presentazione dell’evento. La manifestazione è organizzata da World Triathlon e dalla Federazione Italiana Triathlon, in sinergia con la Regione Piemonte vedrà sfidarsi 300 gli atleti di 18 nazioni differenti, circa 100 donne e 200 uomini. “Nella scorsa edizione i Championships si sono tenuti a Lillehammer e quest’anno a Pragelato, quindi stiamo connettendo due città olimpiche e per il futuro, perchè no, potremmo magari inserire il winter triathlon come sport dimostrativo ai Giochi Olimpici invernali”, ha detto il presidente della Federazione italiana triathlon, Riccardo Giubilei, che ha poi ricordato come “lo sport mette insieme discipline molto belle anche da vedere. L’Italia è un punto di riferimento mondiale per questa disciplina”. L’Italia, quindi si conferma ancora una volta, patria della triplice invernale sin dalla sua nascita alla fine degli anni Novanta, con la ferma volontà di sostenere la crescita di questo spettacolare sport che la presidente di World Triathlon e membro CIO, Marisol Casado, auspica di portare al più presto ai Giochi Olimpici Invernali sottolineando come “la scelta di Pragelato come città ospitante dei Campionati mondiali di Winter Triathlon 2024 è una testimonianza dell’eccezionale impegno degli organizzatori e della Federazione Italiana Triathlon nei confronti della versione invernale del nostro sport, insieme al suo caratteristico paesaggio, fornirà uno sfondo ideale per tale evento. La passione della città per gli sport invernali e la sua natura accogliente creeranno lo scenario perfetto affinchè i nostri atleti possano brillare ancora una volta”, conclude Casado.

