SAN DIEGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Gli Stati Uniti rappresentano un mercato straordinario: indipendentemente dall'elemento dazio, le aziende continuano a investire e a venire qui e i numeri sono in crescita tutti". A dirlo Massimiliano Raffa, presidente dell'Agenzia regionale di Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio (Arsial), in occasione della Winter Fancy Faire 2026 a San Diego. f11/fsc/gtr