Sottile “In ‘Palermo di chitarra e coltello’ 60 anni di storia siciliana”

PALERMO (ITALPRESS) - "Questo libro racconta 60 anni di storia siciliana, 60 anni di giornalismo e anche 60 anni di cronaca nera a Palermo, soprattutto quando Palermo era attraversata da tre guerre di mafia. Io sono stato testimone, ma sono stato anche testimone di un'altra Sicilia, la Sicilia quella degli incanti e dei disincanti, la cosiddetta profonda Sicilia, dove una civiltà, praticamente la civiltà contadina della quale faceva parte mio padre, è stata rasa al suolo dall'arrivo della cosiddetta industrializzazione". Così Giuseppe Sottile a margine della presentazione del suo libro "Palermo di chitarra e coltello", che si è svolta all'Oratorio Santa Cita a Palermo. "Palermo è un teatro, un teatro delle evanescenze, e io mi soffermo su questo aspetto particolare - ha aggiunto -, cioè su quelle storie minute che la grande cronaca ha perso per strada, e io ho cercato di recuperarle, cioè di tutti questi picciotti, per esempio, alcuni dei quali non hanno magari mai abbracciato un fucile, una lupara o una pistola, però ragionano con lo stesso linguaggio e gli stessi metodi della grande mafia". xd6/sat/mca3