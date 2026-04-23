Intesa Sanpaolo, il design italiano tra sfide globali e nuovi mercati

MILANO (ITALPRESS) - Il settore del mobile e design Made in Italy conferma la propria leadership europea con un fatturato di oltre 26 miliardi, oltre a una straordinaria resilienza: mentre i principali competitor europei arretrano, il mobile italiano chiude il 2025 in leggera crescita, facendo leva su un export dinamico e sulla forza dei distretti industriali capaci di orientare rapidamente i flussi verso nuovi mercati come Turchia e Canada. E' quanto emerso in occasione del talk "Arredo e design italiano. Il ruolo della finanza per mantenere l'eccellenza del settore a livello globale", che si è tenuto oggi al Salone del Mobile organizzato da Intesa Sanpaolo. Al centro dell'incontro strategie di investimento, sostenibilità e innovazione. Un confronto con Anna Roscio, executive director Sales & marketing imprese della Divisione Banca dei Territori e le eccellenze del settore quali Lago e Tabu per esplorare le sfide e le opportunità che il contesto internazionale pone al comparto del mobile e alle filiere dell’arredo, con attenzione al ruolo della finanza nel sostenere la competitività globale del Made in Italy. Durante l'incontro è stata presentata l’analisi di Intesa Sanpaolo realizzata da Stefania Trenti, che approfondisce il posizionamento del comparto in uno scenario condizionato dalle tensioni in Medio Oriente. col/mgg/gsl