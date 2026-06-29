LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata al primo turno del singolare femminile del torneo di Wimbledon 2026. La 25enne marchigiana, numero 46 del mondo, ha ceduto in tre set contro la cinese Wang Xinyu, 39 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3 2-6 6-2, in un’ora e 56 minuti di gioco. Terza sconfitta consecutiva al primo turno per Cocciaretto, che si era fermata all’esordio anche al Roland Garros e nel Wta 250 di Eastbourne. Avanza al secondo turno Wang Xinyu, che se la vedrà con la svizzera Belinda Bencic.

ALTRO FORFAIT DI JACK DRAPER

Jack Draper ha dovuto dare forfait un’altra volta. Il britannico, dopo il ritorno e il ritiro a Barcellona e dopo aver saltato Madrid e Roma, sembrava pronto a tornare protagonista nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, cominciata oggi sui campi in erba dell’All England Tennis Club di Londra. Draper, che avrebbe dovuto sfidare all’esordio lo statunitense Taylor Fritz, sesta forza del tabellone, ha alzato bandiera bianca per il persistere del problema al braccio sinistro.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).