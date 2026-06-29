ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha raggiunto le 78 settimane da numero 1 del ranking Atp. L’azzurro, che a Wimbledon inaugura il programma del Centre Court, onore che spetta al campione in carica di singolare maschile nella prima giornata, vista l’assenza per infortunio di Carlos Alcaraz e il distacco maturato sugli inseguitori è sicuro di rimanere in vetta comunque vada il percorso ai Championships.

Il lunedì successivo alla finale inizierà l’80esima settimana, eguagliando Lleyton Hewitt, decimo giocatore ad aver trascorso più tempo da numero 1 nell’era del ranking ATP computerizzato, introdotto nel 1973.

Le gerarchie potrebbero però cambiare alle spalle del fuoriclasse altoatesino. Alexander Zverev, numero 3 del mondo, ha infatti l’occasione di salire alla posizione numero 2 per la prima volta da maggio 2025: dovrà però arrivare in finale per scavalcare Alcaraz. Anche Daniil Medvedev, battuto come Zverev al primo turno lo scorso anno, difende solo 10 punti. Se riuscirà ad arrivare lontano nel torneo, potrebbe darsi la chance di tornare tra i primi 5 della classifica per la prima volta dal mese di gennaio del 2025.

Per quanto riguarda l’Italtennis, stabili Flavio Cobolli (10°), Lorenzo Musetti (15°), che però salterà lo Slam sull’erba per infortunio, Luciano Darderi (16°) e Matteo Arnaldi (35°), mentre Matteo Berrettini (51°) e Mattia Bellucci (67°) scivolano di due gradini e Lorenzo Sonego (69°) ne sale tre. Nuovo best ranking di Federico Cinà, eliminato al secondo turno delle qualificazioni a Wimbledon.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 9.460 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 7.190 (–)

4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.390 (–)

5. Ben Shelton (Usa) 4.160 (–)

6. Alex De Minaur (Aus) 4.110 (–)

7. Taylor Fritz (Usa) 3.765 (–)

8. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (–)

9. Daniil Medvedev (Rus) 3.580 (–)

10. Flavio Cobolli (Ita) 3.460 (–)

Così gli altri italiani:

15. Lorenzo Musetti 2.325 (–)

16. Luciano Darderi 2.300 (–)

35. Matteo Arnaldi 1.349 (–)

51. Matteo Berrettini 985 (-2)

67. Mattia Bellucci 851 (-2)

69. Lorenzo Sonego 843 (+3)

128. Francesco Maestrelli 480 (–)

130. Stefano Travaglia 464 (–)

– Foto Ipa Agency –

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