LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – A Wimbledon è scattato il conto alla rovescia. Effettuato oggi il sorteggio degli accoppiamenti del tabellone principale. Nel singolare maschile del Major britannico, in scena da lunedì sui campi in erba di Londra, sono quattro i rappresentati del tennis azzurro inseriti fra i favoriti: Jannik Sinner è il numero 1, Lorenzo Musetti 7, Flavio Cobolli 22 e Matteo Berrettini 32. Undici gli italiani al via nel singolare maschile. Oltre alle quattro teste di serie ci sono: Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Luca Nardi, Fabio Fognini e, promosso dalle qualificazioni, Giulio Zeppieri. Al primo turno subito un derby per Sinner, che affronta Nardi. Questi gli accoppiamenti degli italiani al primo turno:

Sinner – Nardi

Musetti – Nikoloz Basilashvili

Cobolli – Beibit Zhukayev

Berrettini – Kamil Majchrzak

Arnaldi – Botic van de Zandschulp

Sonego – Jaime Faria

Darderi – Roman Safiullin

Bellucci – Oliver Crawford

Fognini – Carlos Alcaraz

Zeppieri – Shintaro Mochizuki

Effettuato anche il sorteggio degli accoppiamenti del tabellone principale femminile. Nel Major britannico, in scena da lunedì sui campi in erba di Londra, nel lotto delle favorite c’è pure Jasmine Paolini, lo scorso anno finalista. L’azzurra è la numero 4 del seeding. Altre due poi le italiane presenti nel main draw femminile. Oltre a Paolini spazio a Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Questi gli accoppiamenti delle azzurre al primo turno:

Paolini – Anastasija Sevastova

Bronzetti – Jil Teichmann

Cocciaretto – Jessica Pegula

