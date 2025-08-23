West Nile, Rocca “Nel Lazio è stato raggiunto il picco”

RIMINI (ITALPRESS) - Nella Regione Lazio "credo sia ormai stato raggiunto il picco" e "i numeri dovrebbero iniziare a calare nei prossimi giorni e settimane". Lo dichiara a margine dei lavori del Meeting di Rimini, il presidente della Regione, Francesco Rocca. Incontrando i giornalisti spiega che "da subito si è costituita una task force a livello regionale" ed "è venuto anche il Ministero a verificare la modalità di lavoro che sicuramente è - per quello che mi riguarda - un modello". xi5/fsc/mca2