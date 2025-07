West Nile, De Luca “Problema c’è ma non abbiamo focolai estesi”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Stiamo analizzando bene la situazione, il problema c'è ovviamente ma ad oggi non abbiamo motivo di allarme particolari, non abbiamo focolai estesi”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che parla della situazione legata alla febbre West Nile a margine della cerimonia d'inaugurazione del Reparto di Trapianto di cellule staminali e terapie cellulari avanzate dell’ospedale Pascale. In Campania attualmente sono 8 i soggetti ricoverati, di cui 4 in rianimazione che versano in condizioni gravi. “Stiamo esaminando bene le caratteristiche generiche anche di questi virus nuovi che arrivano, abbiamo singoli episodi che sono assolutamente sotto controllo. Ovviamente dovremo seguire con l'attenzione necessaria, è un contagio nuovo che arriva nei nostri territori ma abbiamo tutte le risorse tecnico-scientifiche per tenere sotto controllo la situazione”. xc9/pc/r