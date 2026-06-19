Welfare, il 22 giugno in Senato il convegno sulla sanità complementare

ROMA (ITALPRESS) – Il Servizio Sanitario Nazionale è una delle più grandi conquiste civili della democrazia italiana. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Si deve prendere atto della grave crisi che sta attraversando la Sanità pubblica, che non è adeguatamente rifinanziata, e costruire una strada per l’integrazione tra pilastro pubblico e quello privato contrattuale.

Di questi temi si parlerà al convegno promosso dall’Associazione Lavoro&Welfare, da Studio De Angelis Savelli & Associati e da Studio Labores, in programma lunedì 22 giugno dalle 9.30 in Senato. Nel corso del convegno saranno esposti e discussi i risultati della ricerca presentata nel numero 5 di Sanità Complementare, l’iniziativa editoriale dell’Associazione Lavoro& Welfare, dello Studio De Angelis Savelli & Associati, e dello Studio Labores. Si tratta del primo sondaggio sottoposto ai Fondi di sanità integrativa mai condotto in Italia. I lavori saranno coordinati da Cesare Damiano, Presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare e da Paolo De Angelis, Studio De Angelis Savelli & Associati. Interverranno Riccardo Cesari , Università degli Studi di Bologna; Laura Ascione, Fondo Metasalute; Daniele Damele, Fondo Fasi; Marco Des Dorides, Fondo Est; Anna Trovò, Sanarti, Cisl; Jorge Torre, Cgil; Rossella Buccarello, Uil; Luca Del Vecchio, Confindustria

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