Delivery, prosegue il confronto in Confcommercio per un nuovo CCNL

ROMA (ITALPRESS) – Confcommercio, Conftrasporto e AssoDelivery confermano il proprio impegno nel percorso negoziale avviato il 19 maggio con le organizzazioni sindacali per definire un nuovo contratto collettivo dedicato al comparto del delivery. “Il confronto sta proseguendo attraverso incontri regolari e in uno spirito costruttivo, con l’obiettivo di individuare regole chiare, moderne e sostenibili per il settore del delivery, tenendo conto delle modalità organizzative presenti oggi sul mercato e delle esigenze dei lavoratori, anche autonomi, e delle imprese che operano in un settore che rappresenta una realtà consolidata dell’economia italiana e che continua a generare occupazione, investimenti e innovazione – si legge in una nota -. Il dialogo si svolge all’interno di un quadro normativo pienamente riconosciuto dalla legislazione italiana ed europea, che disciplina e legittima questa attività lavorativa. Le associazioni di categoria partecipano al tavolo con la volontà di rafforzare il sistema di tutele e garanzie per chi opera nel settore”.

“Ogni forma di lavoro merita dignità, tutele adeguate e regole certe. L’obiettivo è rafforzare le tutele e le protezioni dei lavoratori, costruendo una regolamentazione moderna ed equilibrata per una modalità di lavoro che esiste già e che necessita di regole sempre più chiare. Per questo riteniamo che il dialogo tra le parti sociali rappresenti la sede più appropriata per individuare soluzioni condivise e in grado di garantire maggiore certezza per tutti gli attori coinvolti”, afferma Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio.

“Il percorso negoziale in corso rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il quadro di regole del settore, favorirne uno sviluppo sostenibile e garantire maggiori tutele e opportunità per chi vi opera”, conclude la nota.

– foto IPA Agency –

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