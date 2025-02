PALERMO (ITALPRESS) – L’Università di Palermo apre le porte alle scuole secondarie per presentare l’offerta formativa per il nuovo anno accademico: sono 22 mila gli studenti, provenienti da oltre cento istituti, che hanno aderito alla Welcome Week 2025, inaugurata questa mattina nel complesso di viale delle Scienze.

L’appuntamento proseguirà fino a venerdì e prevede, per i ragazzi, una serie di incontri con docenti, studenti e tutor accademici dei vari dipartimenti dell’ateneo per ricevere informazioni sui piani di studio e sugli sbocchi occupazionali di ciascun corso di laurea; d’altro canto verranno fornite tutte le informazioni su modalità di immatricolazione, bandi, pagamento delle tasse, procedure per sostenere i test di ingresso, facilitazioni per gli studenti e opportunità formative post laurea.

Ad arricchire l’offerta formativa del prossimo anno accademico saranno i corsi di Medicina Veterinaria e Scienze dell’Educazione degli adulti e della Formazione continua a Palermo: inoltre ad Agrigento partiranno (in modalità mista) Lingue e traduzione per i servizi culturali e del territorio e Tecnologia e diagnostica per la conservazione del patrimonio culturale, mentre a Trapani Ostetricia e Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate e delle attività sportive.

“L’orientamento è uno dei passaggi più delicati per i ragazzi che provengono dal mondo della scuola – sottolinea il rettore Massimo Midiri, – Devono comprendere bene il significato di una scelta che può condizionare fortemente la loro vita e noi abbiamo il dovere di dargli gli strumenti per scegliere con consapevolezza, non sulla base di un sentito dire. Faremo un orientamento sempre più proiettato alla proiezione lavorativa, non dobbiamo solo dare loro le speranze in quello che studiano ma anche le giuste competenze per entrare nel mondo del lavoro il prima possibile, evitando al contempo la fuga di cervelli dalla Sicilia: se non viene arginata comporterà in pochi anni il depauperamento del nostro territorio”.

In merito alla situazione abitativa degli studenti, Midiri evidenzia come “l’Università non ha residenze di proprietà, in quanto appartengono all’Ersu: da anni c’è il tutto esaurito in tutte le strutture disponibili, ma stiamo spingendo con il governo regionale per avere ancora più posti letto soprattutto nelle sedi più periferiche. A breve apriremo una residenza a Trapani, a dimostrazione che l’Università interviene per dare ai ragazzi un posto letto, una mensa e servizi che gli permettano di raggiungere i luoghi in cui studiano”. Il rettore chiude con un auspicio relativo alle immatricolazioni: “Il nostro obiettivo è raggiungere quota 50mila iscrizioni: anche se il trend degli ultimi anni è in crescita, sulle lauree magistrali dobbiamo ancora migliorare”.

All’inaugurazione della Welcome Week ha preso parte anche l’assessore comunale all’Urbanistica Maurizio Carta, a lungo docente e prorettore presso l’Università: “Il segno più che da tanti anni contraddistingue l’ateneo è segno del lavoro che si sta facendo: in questo luogo si mettono le fondamenta del futuro e la sinergia tra istituzioni non può che favorire la crescita dei ragazzi. Ci ascoltiamo a vicenda seguendo la stessa direzione e lavoriamo insieme per questa città: lo abbiamo dimostrato con la riqualificazione di via Archirafi, ma non ci siamo fermati”.

