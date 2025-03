Weekend di Porte Aperte per Suzuki Swift Hybrid

TORINO (ITALPRESS) – Dopo l’annuncio dell’ingresso in gamma di nuova Swift Hybrid Waku, il prossimo weekend le concessionarie Suzuki aprono le loro porte sabato 22 e domenica 23 marzo per un’occasione da non perdere per scoprire e provare nuova Swift Hybrid, da sempre punto di riferimento del segmento B per compattezza, agilità, tecnologia, efficienza e sicurezza.

La gamma Swift Hybrid, è sportiva, moderna, elegante e allo stesso tempo semplice, mantenendo la sua essenza. Disponibile con motore 1.2 Hybrid, è disponibile con due diverse tipologie di trasmissione (manuale o automatica CVT, ndr) e di trazione (2WD o 4WD Allgrip). La nuova Swift Hybrid nella versione con trazione anteriore e cambio manuale, con le sue emissioni di 99g/km CO2 è una vera cittadina modello e può accedere gratuitamente ad alcune ZTL come l’Area C di Milano, che pone il valore soglia a 100 g/km di CO2. Swift Hybrid 1.2 è proposta nelle varianti 2WD Waku cambio manuale a 20.900 euro; 2WD cambio manuale a 22.500 euro; 2WD cambio CVT a 24.000 euro e nella versione 4WD con cambio manuale a 24.500 euro.

Tutti i prezzi sono chiavi in mano IVA inclusa. Per le vernici metallizzate, escluso Arancione Amsterdam che è incluso nel prezzo di listino, servono altre 550 euro; mentre per le vernici metallizzate bicolor c’è un ultreriore sovraprezzo di 400 euro. In occasione del Porte Aperte, i clienti potranno godere di una promozione vantaggiosa che prevede su tutte le Swift Hybrid un vantaggio cliente di 4.000 Euro, in caso di permuta e/o rottamazione. Ad esempio, Swift Waku, a listino con un prezzo di 20.900 Euro, grazie alla promozione in corso fino al 31 marzo, può essere acquistata a 16.900 euro. L’offerta prevede inoltre la possibilità di un finanziamento Suzuki Solution grazie al quale Suzuki Swift Hybrid 1.2 WAKU (Arancione Amsterdam) può essere acquistata a 99 Euro al mese con un anticipo di 4.750 Euro e tre tagliandi omaggio inclusi nell’offerta.

