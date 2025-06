Webuild, grandi opere: la linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina

PALERMO (ITALPRESS) - Quinta tappa su Instagram del viaggio in giro per il mondo alla scoperta di grandi infrastrutture iconiche realizzate da Webuild. "In viaggio con Techne" continua il suo viaggio sulla linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina, dove il Gruppo sta realizzando una linea ferroviaria ad alta capacità destinata a trasformare la mobilità della Sicilia. I lavori ferroviari sono realizzati da Webuild per conto di Rfi, del Gruppo Fs Italiane. (in collaborazione con Webuild) trl/mca2