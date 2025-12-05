Webuild, a Piazza Venezia si alza il sipario sulla terza opera di “Murales”

ROMA (ITALPRESS) - Piazza Venezia si conferma palcoscenico di arte pubblica con l'inaugurazione di ‘TOOLS’ di Elisabetta Benassi, la terza installazione del ciclo “MURALES. Arte contemporanea in metro”, opera omaggio alla comunità di archeologi e operai. Il progetto artistico è realizzato grazie al consorzio costruttore della Linea C della Metropolitana di Roma guidato da Webuild e Vianini Lavori, con il patrocinio di Roma Capitale. sat/azn