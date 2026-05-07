Sardegna, Manca “Disegno di legge per rivoluzionare sistema formativo Regione”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "Finalmente, dopo l'approvazione in giunta, portiamo una nuova norma sul sistema formativo della Regione Sardegna. Un lavoro durato 2 anni che, a tutti gli effetti, ha l'obiettivo di rivoluzionare quello che è il sistema formativo e anche la qualità del servizio offerto dagli enti formativi accreditati con il sistema regione. Le novità sono tantissime, per cui un'attenzione particolare verso il sistema di accreditamento degli enti formativi che sarà nettamente più restringente rispetto al passato; un sistema di qualità di verifica e di controllo sulla qualità del servizio offerto dagli enti formativi; la possibilità di valutare e soprattutto di certificare le competenze acquisite nell' ambito del lavoro; l'istituzione dell'Osservatorio della formazione in Sardegna che collaborerà e sarà strettamente legato all'Osservatorio del lavoro in regione". Così l'assessora del Lavoro della Regione Sardegna, Desirè Manca, presentando la proposta di legge in materia di formazione professionale. tvi/mca3 (fonte video: Regione Sardegna)