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Cina, completata posa delle travi su ferrovia ad alta velocità Chengdu-Chongqing
È stata completata l'installazione delle travi sulla sezione centrale della ferrovia ad alta velocità Chengdu-Chongqing. In 796 giorni, gli operai hanno posato in media 4-5 massicce travi al giorno. Una volta completata, la ferrovia ridefinirà il modo di viaggiare, con una velocità prevista di 400 km/h. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)