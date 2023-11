ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta per Washington nella notte italiana della regular-season dell’Nba. I Wizards si arrendono per 102-94 sul parquet dei Brooklyn Nets, trascinati dai 27 punti di Bridges, top-scorer dell’incontro; tra gli ospiti, 12 punti (con 3 rimbalzi e 3 assist) per la 35enne ala grande di Sant’Angelo Lodigiano Danilo Gallinari in 20 minuti di impiego. Ottava affermazione di fila per Philadelphia 76ers, che si impone su Indiana Pacers per 137-126 con 87 punti complessivi della coppia formata da Maxey e Embiid. Un super Jokic (36 punti) consente a Houston Rockets di piegare per 107-104 i Denver Nuggets, Curry ne realizza 38 ma i Golden State Warriors perdono in casa coi Minnesota Timberwolves (110-116). Altri risultati: New York Knicks-Charlotte Hornets 129-107; Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 101-105; Chicago Bulls-Detroit Pistons 119-108; New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 124-136; San Antonio Spurs-Miami Heat 113-118; Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 99-111; Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 116-110.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

