MILANO (ITALPRESS) – Un nuovo riconoscimento per la carriera di Walter De Silva, che, dopo il Compasso d’Oro, il prestigioso premio alla carriera attribuito dall’ADI (Associazione italiana per il disegno industriale) nel 2011, è entrato a far parte della Comunità Altagamma, in qualità di socio onorario e Ambasciatore dell’eccellenza italiana del mondo.

L’ufficialità è stata proclamata nel corso della cena di gala, tenutasi a Palazzo Colonna a Roma, alla vigilia della Giornata Altagamma 2024 che si è svolta oggi, alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

L’importante riconoscimento è stato attribuito a De Silva che “nel corso dei decenni – si legge nella motivazione – ad alcune tra le più iconiche creazioni nel mondo dell’automobilismo che, universalmente riconosciute, contribuiscono ad arricchire la lunga e nobile tradizione del design italiano”.

“Sono particolarmente orgoglioso di questa onorificenza – ha dichiarato Walter De Silva – perchè quello di promuovere l’eccellenza italiana è un compito che ho sempre svolto, nella mia lunga carriera, che ad un certo punto della vita mi ha portato dapprima in Spagna e poi in Germania. Anzi, voglio sottolineare che non ho semplicemente lavorato per un Gruppo tedesco, ma ho esportato il Made in Italy e il design italiano in quel tipo di cultura industriale completamente diversa dalla nostra, cercando di divulgare il culto della bellezza, che è la mia prima fonte di ispirazione ogni volta che prendo in mano la matita”.

“La Fondazione Altagamma riunisce dal 1992 le migliori imprese dell’Alta Industria Culturale e Creativa che promuovono nel mondo l’eccellenza, l’unicità e lo stile di vita italiani – conclude la nota -. Unica per la sua trasversalità, Altagamma accoglie 119 brand dei 7 settori della moda, del design, della gioielleria, dell’alimentare, dell’ospitalità, dei motori e della nautica con l’obiettivo di contribuire alla crescita e alla competitività delle imprese dell’industria culturale e creativa italiana, offrendo così anche un contributo allo sviluppo economico del Paese. Proprio in questo contesto si inserisce il rinomato Atelier di Design di Walter De Silva, che recentemente ha adottato una nuova identità aziendale con l’intento di stabilire un punto di riferimento per un Design esemplare, affidabile ed eccellente che combini perfettamente bellezza e funzionalità”.

