BOLA DEL MUNDO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard ha vinto la ventesima e penultima tappa della Vuelta a Espana 2025, la Robledo de Chavela-Bola del Mundo di 165.6 km. Un successo fondamentale per ipotecare la maglia rossa, il danese della Visma|Lease a Bike ha trionfato in solitaria anticipando sul traguardo il compagno di squadra, lo statunitense Sepp Kuss, secondo a 11″, e l’australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), terzo a 13″.

Decisivo l’attacco negli ultimi chilometri sulla salita conclusiva, il portoghese Joao Almeida – nonostante il lavoro da parte della UAE Emirates – non è riuscito a rispondere all’affondo finale (quinto a 22″ di ritardo). Manca soltanto la matematica e la tappa di domani, ma salvo clamorose sorprese Vingegaard sarà il vincitore dell’80esima edizione della corsa iberica, per il danese è la prima volta dopo aver vinto in carriera due Tour de France. A circa 20 chilometri dall’arrivo ci sono state altre proteste nonostante l’elevata attenzione da parte delle forze dell’ordine, diversi manifestanti filo-palistinesi si sono sdraiati sulla strada cercando di bloccare la corsa, ma il gruppo è riuscito in qualche modo ad aggirare la manifestazione. Domani l’atto conclusivo, la Alalpardo-Madrid di 111.6 km.

LE PAROLE DI VINGEGAARD

“Volevo già vincere a Bilbao, l’avrei voluto fare anche sull’Angliru, ma la Bola del Mundo è un posto speciale”. Lo ha dichiarato Jonas Vingegaard dopo la vittoria della ventesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la Robledo de Chavela-Bola del Mundo di 165.6 km. “Sono onesto, stavo meglio rispetto al precedente arrivo in salita, sono felicissimo di come sono andate le cose e di come si è comportata la squadra in queste tre settimane – ha spiegato il campione danese della Visma|Lease a Bike, leader della classifica generale – Non ero al limite quando la Uae ha fatto il ritmo, a circa un chilometro ci ho provato, gli ultimi cento metri sono stati durissimi. C’è ancora domani, le cose non dovrebbero cambiare, non vedo l’ora di superare il traguardo di Madrid”.

ORDINE D’ARRIVO

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) in 3h56’23”

2. Sepp Kuss USA (Visma|Lease a Bike) a 11″

3. Jai Hindley AUS (Red Bull-Bora) a 13″

4. Tom Pidcock GBR a 18″

5. Joao Almeida POR a 22″

6. Matthew Riccitello USA a 24″

7. Jay Vine AUS a 47″

8. Giulio Ciccone ITA a 1’11”

9. Junior Lecerf BEL a 1’22”

10. Finlay Pickering GBR a 1’30”

CLASSIFICHE GENERALI

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) in 72h53’57”

2. Joao Almeida POR (UAE Emirates XRG) a 1’16”

3. Tom Pidcock GBR (Q36.5 Pro Cycling) a 3’11”

4. Jai Hindley AUS a 3’41”

5. Matthew Riccitello USA a 5’55”

6. Giulio Pellizzari ITA a 7’23”

7. Sepp Kuss USA a 7’45”

8. Felix Gall AUT a 7’50”

9. Torstein Traeen NOR a 9’48”

10. Matteo Jorgenson USA a 12’16”

MAGLIA A POIS (miglior scalatore)

1. Jay Vine AUS (UAE Emirates XRG) 61 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) 56

3. Joao Almeida POR (UAE Emirates XRG) 32

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 277 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) 197

3. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Deceuninck) 135

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)

1. Matthew Riccitello USA (Israel-Premier Tech) in 72h59’52”

2. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull-Bora) a 1’28”

3. Junior Lecerf BEL (Soudal Quick-Step) a 8’05”

