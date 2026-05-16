ROMA (ITALPRESS) – Elina Svitolina campionessa degli Internazionali d’Italia 2026. La tennista ucraina – settima forza del seeding – piega al terzo set la statunitense – finalista della passata edizione – Coco Gauff e vince il secondo titolo stagionale, dopo il successo a inizio anno nel Wta 250 di Auckland.

6-4 6-7(3) 6-2, in due ore e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore di Svitolina, che con il titolo al Foro Italico mette la ciliegina sulla torta in una settimana dove ha battuto la numero 2 del mondo Rybakina e la numero 3 Wta Swiatek. La tennista ucraina guadagna 1000 punti e da lunedì salirà in settima posizione nel ranking mondiale, scavalcando Muchova, Mboko e Andreeva.

“È incredibile tornare a vincere qui dopo otto anni e spero di fare altre battaglie di questo tipo con Coco (Gauff ndr.). Sicuramente è uno dei miei titoli preferiti e ci tenevo a vincere il 20esimo titolo. Ringrazio il mio team per il grande torneo e per il lavoro fatto negli ultimi mesi. Nelle ultime due settimane ho giocato spesso di sera e il pubblico è stato incredibile nel sostenermi anche ad orari insoliti. Un grazie anche a tutti i cittadini ucraini che mi hanno seguito nelle ultime settimane”. Queste le parole di Elina Svitolina dopo il trionfo di oggi.

“Congratulazioni ad Elina, abbiamo lottato ma lei ha giocato un torneo incredibile. Ringrazio il mio team, abbiamo imparato tanto da questo torneo e questa partita mi insegnerà molto in vista del Roland Garros. Un grazie anche al pubblico, che è sempre stato sempre presente nonostante la pioggia”, così invece Coco Gauff.

– foto IPA Agency –

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