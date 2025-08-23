Vuelta, Ganna “Il mio obiettivo è divertirmi e fare divertire”

TORINO (ITALPRESS) - "Il mio obiettivo per questa Vuelta è divertirmi e far divertire il pubblico e, perché no, vincere sarebbe anche bello. Dopo il Tour forse mi sento anche meglio, quella del Tour era una pagina da chiudere, non è stato facile. Mi sembra bello trovare nuove emozioni e nuovi obiettivi per la stagione". Così Filippo Ganna alla partenza della Vuelta 2025 da Torino, dalla cornice della Reggia di Venaria. xn3/gm/mca2