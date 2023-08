ARINSAL (ANDORRA) (ITALPRESS) – Remco Evenepoel vince sull’arrivo in salita ad Arinsal, ad Andorra, nella terza tappa della Vuelta a España 2023, la Sùria – Arinsal Andorra di 158,5 chilometri. Sprint decisivo da parte del belga della Soudal Quick-Step, battuto il danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), terzo Juan Ayuso (UEA Emirates). Il campione del mondo a cronometro ha conquistato la maglia rossa grazie agli abbuoni, secondo in classifica generale lo spagnolo Enric Mas a 5″. Disavventura per il nuovo leader della generale che dopo il traguardo è caduto a causa di uno scontro con un fotografo, sangue sul volto per lo stesso Evenepoel che però si è rialzato immediatamente. Si chiude dunque una tappa in cui è successo tutto nell’ultima salita, nulla da fare per Damiano Caruso – entrato nella fuga di giornata composta da 11 corridori -, il corridore azzurro è stato recuperato dai big a 3 chilometri dal traguardo. Nessuna sorpresa tra i più attesi, con Primoz Roglic in decima posizione e a 37″ di distacco. Domani tappa collinare, la Andorra la Vella – Tarragona di 185 chilometri, con due Gran Premi della Montagna.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

