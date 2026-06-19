GUADALAJARA (MESSICO) (ITALPRESS) – Il Messico non si ferma e si prende i sedicesimi di finale ai Mondiali 2026. Gli uomini di Aguirre battono 1-0 la Corea del Sud e blindano anche il primato nel girone A. Match piuttosto bloccato a Guadalajara, deciso da un clamoroso svarione difensivo dell’undici di Hong Myung-Bo, che regala a Romo (50′) il gol e al Messico tre pesanti punti per andare in testa al raggruppamento in solitaria. I padroni di casa volano a 6 punti, mentre la Corea resta inchiodata a tre. Appaiate al terzo posto a un punto Repubblica Ceca e Sudafrica. Nell’ultima giornata il Messico se la vedrà con la Repubblica Ceca (25 giugno, ore 3.00), mentre la Corea con il Sudafrica (25 giugno, ore 3.00).

Avvio coraggioso della Corea del Sud, che tiene il Messico nella propria metà campo ma non riesce a creare pericoli dalle parti di Rangel. I padroni di casa ci provano in contropiede con Quinones: il destro debole dell’ala messicana sarà l’unico tiro verso lo specchio di tutto il primo tempo.

In uscita dagli spogliatoi ecco il vantaggio della selezione di Aguirre: clamoroso errore in uscita di Kim Seung-Gyu, che si scontra con Lee Gi-Hyuk in area. Pallone vagante e a colpire è Romo, che firma l’1-0 al 50′ a porta praticamente sguarnita. La partita si stappa e le squadre si allungano con il Messico che va vicino al raddoppio al 74′ con Jimenez, fermato da una respinta pronta di Kim Seung-Gyu. I cambi danno nuova linfa alla squadra di Aguirre, che continua a cercare il raddoppio anche nel finale, ma Kim Seung-Gyu è bravo a murare Pineda dai 25 metri. A tre minuti dalla fine la Corea va a centimetri dal pareggio: su un cross da sinistra Cho Gue-Sung svetta in solitaria in piena area di rigore, ma viene fermato da un reattivo Rangel, che respinge e blocca sulla linea di porta la ribattuta di Oh Hyeon-Gyu.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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