VOIRON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ben Turner si aggiudica la quarta tappa della Vuelta a Espana 2025, la Susa-Voiron di 206,7 chilometri. Il corridore britannico della Ineos Grenadiers vince la volata finale battendo i belgi della Alpecin-Deceuninck Jaser Philipsen e Edward Planckaert, rispettivamente secondo e terzo.
Il francese David Gaudu (Groupama-Fdj), trionfatore nella tappa di ieri, arriva 25esimo e si prende la maglia rossa di leader della classifica generale in virtù del 42° posto del danese Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike). L’azzurro Giulio Ciccone (Lidl-Trek) resta in terza piazza nella generale con 8″ di ritardo. Domani la quinta frazione, una cronosquadre di 20 chilometri con partenza ed arrivo a Figueres, in Catalogna.
LE PAROLE DI TURNER
“Non so cosa dire. È stata una settimana folle. Ho creduto in me stesso, mi sentivo molto bene. Ringrazio i miei compagni, sono stati tutti incredibili. È riuscito tutto perfettamente, è stato l’arrivo perfetto, ci ho creduto davvero. Gli ultimi cento metri sono sembrati infiniti, incredibile”. Così Ben Turner (Ineos Grenadiers) ai microfoni di Eurosport dopo la vittoria nella quarta tappa della Vuelta 2025, la prima del britannico in un Grande Giro.
L’ORDINE DI ARRIVO DELLA QUARTA TAPPA
1. Ben Turner GBR (Ineos Grenadiers) in 4’50″14″
2. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Deceuninck) s.t.
3. Edward Planckaert BEL (Alpecin-Deceuninck) s.t.
4. Ethan Kane Vernon GBR s.t.
5. Jenthe Biermans BEL s.t.
6. Mads Pedersen DEN s.t.
7. Fabio Christen SUI s.t.
8. Orluis Aular VEN s.t.
9. Thomas Silva Coussan URU s.t.
10. Nicolò Buratti ITA s.t.
LE CLASSIFICHE GENERALI
MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)
1. David Gaudu FRA (Groupama-Fdj) in 15h45’50”
2. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) s.t.
3. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) a 08″
4. Egan Bernal COL a 14″
5. Tom Pidcock GBR a 16″
6. Jai Hindley AUS s.t.
7. Santiago Buitrago COL s.t.
8. Matteo Jorgenson USA s.t.
9. Sepp Kuss USA s.t.
10. Juan Ayuso ESP s.t.
MAGLIA A POIS (miglior scalatore)
1. Joel Nicolau Beltran ESP (Caja Rural-Seguros) 11 punti
2. Sean Quinn USA (EF Education-Easypost) 9
3. Alessandro Verre ITA (Arkea B&B Hotels) 8
MAGLIA VERDE (classifica a punti)
1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 78 punti
2. Ethan Kane Vernon GBR (Israel-Premier Tech) 76
3. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Deceuninck) 75
MAGLIA BIANCA (miglior giovane)
1. Juan Ayuso ESP (UAE Team Emirates) in 15h46’06”
2. Junior Lecerf BEL (Soudal Quick-Step) s.t.
3. Marco Frigo ITA (Israel-Premier Tech) s.t.
