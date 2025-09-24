VERONA (ITALPRESS) – Il Venezia batte il Verona ai calci di rigore (4-5) e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà l’Inter. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, è il penalty decisivo di Lella, dopo l’errore di Ebosse, a regalare agli uomini di Stroppa il successo nel derby veneto allo stadio Bentegodi, certificando la crisi dei ragazzi di Paolo Zanetti, ancora a secco di successi in stagione nei novanta minuti.

Poche le emozioni corso della gara. Le due squadre lasciano il campo al duplice fischio con un tiro nello specchio a testa e una percentuale di possesso palla (63%) che sorride al Venezia. La migliore occasione dei primi quarantacinque minuti è proprio dei lagunari. Al 31′ Compagnon sfonda sulla destra, entra in area e lascia partire un tiro indirizzato all’angolino basso, ma Perilli in tuffo devia la conclusione in calcio d’angolo. La gara non si accende e nel secondo tempo, dopo due minuti, è un acquazzone (con tanto di grandine) a spingere l’arbitro Calvazara a interrompere la gara.

Dopo diciassette minuti di stop, è il Venezia ancora una volta a sfiorare il gol dell’1-0: il neo entrato Sagrado riceve palla nella zona sinistra dell’area, calcia col destro a giro e colpisce il palo a Perilli battuto. È un episodio isolato in una partita che continua a viaggiare su ritmi bassi, confermando le difficoltà dell’Hellas nella produzione offensiva come testimoniano i due soli gol fatti in quattro partite in questo avvio di campionato. Si va quindi ai calci di rigore. Plizzari ipnotizza Ebosse dagli undici metri, mentre il Venezia è infallibile. L’ultimo rigore porta la firma di Lella, che vale una trasferta a San Siro.

VERONA (4-3-1-2): Perilli 7; Cham 6, Ebosse 6, Slotsager 6 (46′ st Kurti sv), Bella-Kotchap 6; Yellu 6 (46′ st Orban sv), Al Musrati 6, Niasse 6.5 (35′ st De Battisti sv); Kastanos 6; Ajayi 5.5 (14′ st Vermesan 6), Sarr 5.5 (35′ st Giovane sv). In panchina: Montipò, Castagnini, Belghali, Nelsson, Feola, Pavanati, Szimionas, Akale, Monticelli. Allenatore: Zanetti 5.5.

VENEZIA (3-5-2): Plizzari 7; Schingtienne 6, Venturi 6 (20′ st Svoboda 6), Sverko 6 (1′ st Sidibé 6); Haps 6 (1′ st Sagrado 7), Perez 6 (11′ st Hainaut 6), Bohinen 6, Lella 6, Compagnon 6.5; Casas 5.5 (39′ st Yeboah sv), Fila 5.5. In panchina: Stankovic, Grandi, Korac, Busio, Doumbia, Bjarkason, Pietrelli, Adorante. Allenatore: Stroppa 6.5. ARBITRO: Calvazara di Varese 6.

SEQUENZA RIGORI: Kastanos (gol), Fila (gol), Ebosse (parato), Yeboah (gol), Al Musrati (gol), Svoboda (gol), Giovane (gol), Bohinen (gol), Orban (gol), Lella (gol).

NOTE: serata con pioggia e grandine, terreno in buone condizioni.

Al 2′ st partita sospesa per diciassette minuti a causa del maltempo.

Ammoniti: Niasse, Ebosse, Lella, Zanetti, Compagnon, Casas.

Angoli: 6-5 per il Venezia.

Recupero: 1′; 5′.

