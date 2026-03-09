Von der Leyen “Situazione globale precaria, aumentano le minacce”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "L'idea che possiamo semplicemente ritirarci e ritirarci da questo mondo caotico è semplicemente un errore. Credo sia fondamentale comprenderlo mentre definiamo la nostra politica estera per l'anno a venire". Lo afferma la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori dell'Ue. sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)