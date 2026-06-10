Torna “Relazioni”, dialogo tra pazienti e istituzioni sulla sanità del futuro

ROMA (ITALPRESS) - Prende il via la terza edizione di "Relazioni", la piattaforma istituzionale di Lilly pensata per costruire un dialogo autentico, continuativo e paritario con Associazioni Pazienti attive in neuroscienze, oncologia ed ematologia, diabete e obesità, patologie autoimmuni. Sedici realtà nazionali, rappresentative di oltre 20 milioni di pazienti, hanno incontrato esponenti delle Istituzioni e di Governo al MoMeC di Roma. xs6/f04/fsc/gtr