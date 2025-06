von der Leyen parla con Trump “Discusso di Medio Oriente e Russia-Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) – “Ottima chiamata con il presidente Trump in vista del vertice del G7. Abbiamo discusso della tesa situazione geopolitica in Medio Oriente e della necessità di uno stretto coordinamento per quanto riguarda l’impatto sui mercati energetici”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. “Abbiamo discusso anche della situazione in Ucraina, dell’imperativo di un cessate il fuoco e della necessità di continuare a fare pressione sulla Russia. Infine, abbiamo fatto il punto sui negoziati commerciali in corso. Ho ribadito il nostro impegno a raggiungere un buon accordo entro il 9 luglio”.

