Dazi, Metsola “Discussione non facile, ma speriamo che la settimana prossima avremo la possibilità di andare al voto”

MILANO (ITALPRESS) – Sull’accordo relativo ai dazi “stiamo finalizzando le discussioni. Per il Parlamento europeo era molto importante prendere atto di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ma anche di essere chiari su cosa significa un accordo per noi: fare il nostro lavoro. Speriamo che la settimana prossima avremo la possibilità di andare al voto”. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola in un’intervista a Tg2 Italia Europa.

“Non è facile la discussione. Come parlamento è importante di non essere semplicemente un’istituzione che dice sì, ma anche di rappresentare le nostre industrie, i nostri cittadini quando prendiamo gli accordi – ha aggiunto – Io quando visito delle industrie il messaggio [che diamo è, ndr] prevedibilità, ma anche protezione delle nostre industrie e la possibilità di continuare ad avere una relazione commerciale con i nostri partner inclusi gli Stati Uniti”.

“Secondo i dati di Eurobarometro, oggi più dell’80% delle persone in tutti i paesi europei vedono l’Unione Europea come garanzia di protezione, sicurezza, difesa, per avere più opportunità e più dignità come europei. È qualcosa che non solamente dobbiamo celebrare, ma anche parlare con i giovani e dire loro di non mollare e di avere fiducia”. Per la presidente dell’Europarlamento, l’Europa rappresenta “opportunità per i nostri giovani che stanno vivendo in un mondo che non è molto facile per loro – ha aggiunto -. Adesso hanno preoccupazioni sulla possibilità di avere lavoro dignitoso, di avere accesso al mercato di proprietà che oggi è troppo caro per loro, di avere l’opportunità equa e giusta a una educazione in tutta Europa, di avere la possibilità di pagare le bollette a fine di mese e di avere anche la speranza di crescere in un continente che li protegge”.

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