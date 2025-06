ROMA (ITALPRESS) – “L’Iran non deve mai acquisire la bomba atomica. Con le tensioni in Medio Oriente a un nuovo picco, la stabilità deve essere la priorità. E il rispetto del diritto internazionale è fondamentale. Ora è il momento per l’Iran di impegnarsi in una soluzione diplomatica credibile. Il tavolo dei negoziati è l’unico luogo in cui porre fine a questa crisi”.

Così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

LE PAROLE DI KALLAS “IMPEDIRE ESCALATION”

“Non si deve permettere all’Iran di sviluppare un’arma nucleare, poiché ciò rappresenterebbe una minaccia alla sicurezza internazionale. Esorto tutte le parti a fare un passo indietro, a tornare al tavolo dei negoziati e a impedire un’ulteriore escalation. I ministri degli Esteri dell’UE discuteranno la situazione domani”. Lo afferma l’alto rappresentante Ue, Kaja Kallas.

IL COMMENTO DI COSTA “PROFONDAMENTE ALLARMATO”

“Profondamente allarmato dalle notizie che giungono dal Medio Oriente, invito tutte le parti a dar prova di moderazione e rispetto del diritto internazionale e della sicurezza nucleare. La diplomazia rimane l’unica via per portare pace e sicurezza nella regione mediorientale. Troppi civili saranno ancora una volta vittime di un’ulteriore escalation. L’UE continuerà a collaborare con le parti e i nostri partner per trovare una soluzione pacifica al tavolo dei negoziati”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

