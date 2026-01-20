DAVOS (ITALPRESS) – “Quando si tratta della sicurezza della regione artica, l’Europa è pienamente impegnata”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo al World Economic Forum di Davos. “I dazi aggiuntivi proposti” sulle importazioni negli Usa dai Paesi europei che hanno mandato militari in Groenlandia “sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data. L’UE e gli Stati Uniti hanno concordato un accordo commerciale lo scorso luglio. E in politica come negli affari, un accordo è un accordo. E quando gli amici si stringono la mano, deve pur significare qualcosa”.

“Consideriamo il popolo degli Stati Uniti non solo nostri alleati, ma nostri amici – aggiunge von der Leyen -. E farci precipitare in una pericolosa spirale discendente non farebbe altro che favorire proprio gli avversari che entrambi siamo così determinati a tenere fuori dal nostro panorama strategico. Pertanto, la nostra risposta sarà risoluta, unita e proporzionata. Ma oltre a questo, dobbiamo essere strategici nell’affrontare la questione. Ecco perché stiamo lavorando a un pacchetto a sostegno della sicurezza artica. Primo principio: piena solidarietà con la Groenlandia e il Regno di Danimarca. La sovranità e l’integrità del loro territorio non sono negoziabili. In secondo luogo, stiamo lavorando a un massiccio aumento degli investimenti europei in Groenlandia. Collaboreremo fianco a fianco con la Groenlandia e la Danimarca per vedere come possiamo sostenere ulteriormente l’economia e le infrastrutture locali. In terzo luogo, collaboreremo con gli Stati Uniti e tutti i partner su un piano più ampio. Sicurezza artica: questo è chiaramente nel nostro interesse comune e intensificheremo i nostri investimenti. In quarto luogo, e con lo stesso spirito, dobbiamo collaborare con tutti i nostri partner regionali per rafforzare la nostra sicurezza comune. Per questo motivo, valuteremo come rafforzare le nostre partnership in materia di sicurezza con partner come Regno Unito, Canada, Norvegia, Islanda e altri. Infine, credo che l’Europa debba adattarsi alla nuova architettura di sicurezza e alle nuove realtà che stiamo affrontando. Per questo motivo, l’Europa sta preparando una propria strategia di sicurezza, che prevediamo di pubblicare entro la fine dell’anno”.

“L’UE DEVE ACCELERARE LA SUA SPINTA VERSO L’INDIPENDENZA”

“L’Europa dispone di tutte le risorse necessarie per attrarre investimenti – risparmi, competenze e innovazione – con le nostre fabbriche e gigafabbriche di intelligenza artificiale e le applicazioni necessarie. Ciò di cui abbiamo bisogno è mobilitare collettivamente queste risorse al massimo del loro potenziale. E concentrarci sull’essenziale. Il punto focale numero uno è creare un contesto normativo favorevole e prevedibile. L’Europa ha bisogno di una mentalità improntata all’urgenza. Il nostro punto di partenza è buono. Abbiamo campioni mondiali in settori che vanno dall’energia eolica alle batterie di nuova generazione. Dall’aerospaziale ai macchinari industriali essenziali per costruire chip o armi avanzate”, ha aggiunto.

SULL’UCRAINA: “LAVOREREMO CON L’USA PER LA PACE, DA UE PIENO SOSTEGNO”

“Tra poco più di un mese celebreremo il quarto anniversario della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Quattro anni dopo, la Russia non mostra alcun segno di cedimento. Nessun segno di rimorso. Nessun segno di ricerca della pace. Al contrario. La Russia sta intensificando i suoi attacchi. Uccide civili ogni giorno, mentre parliamo. Vogliamo tutti la pace per l’Ucraina”. Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo al World Economic Forum di Davos. “Riconosciamo il ruolo del presidente Trump nel promuovere il processo di pace e lavoreremo a stretto contatto con gli Stati Uniti. Siamo tutti d’accordo sul fatto che l’Ucraina debba quindi essere in una posizione di forza per accedere al tavolo dei negoziati. Per questo motivo – ha aggiunto -, noi europei abbiamo deciso di erogare all’Ucraina un prestito di 90 miliardi per il 2026 e il 2027″.

“Con questo sostegno, ci assicuriamo che l’Ucraina possa: rafforzare la sua difesa sul campo di battaglia; rafforzare le sue capacità di difesa per un accordo di pace; e mantenere in funzione i servizi di base. Soprattutto, riafferma l’impegno incrollabile dell’Europa per la sicurezza, la difesa e il futuro europeo dell’Ucraina. Parallelamente, abbiamo deciso di immobilizzare definitivamente i beni russi e di riservarci il diritto di utilizzarli. Questo dovrebbe servire da severo monito alla Russia. E da messaggio al mondo: l’Europa sarà sempre al fianco dell’Ucraina. Finché non ci sarà una pace giusta e duratura”, ha concluso von der Leyen.

